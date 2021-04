E’ corsa ai pub riaperti in Gran Bretagna, Johnson: “Riprendiamoci la libertà ma con cautela” [FOTO]

E’ già corsa ai primi pub riaperti fin dal mattino, a Londra e nel resto d’Inghilterra (come si può vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto), nella giornata che segna l’avvio di una nuova tappa dell’uscita graduale dal lockdown anti Covid fissata dal governo di Boris Johnson sullo sfondo di un calo deciso di contagi e morti e di un numero di vaccinazioni vicino a 40 milioni. La ripresa coinvolge la ripresa dopo oltre tre mesi di negozi non essenziali, parrucchieri e palestre, un alleggerimento parziale sui contatti sociali soprattutto outdoor e l’attesissimo avvio del servizio (per ora e fino ad almeno il 17 maggio solo all’aperto) di pub e ristoranti. Il premier Tory non ha mancato peraltro d’invitare i connazionali alla cautela. La giornata odierna – ha sottolineato in un messaggio – riflette “un passo importante in avanti nella nostra roadmap verso la liberta’. Sono certo che rappresentera’ un enorme sollievo per i titolari degli esercizi che sono rimasti chiusi tanto a lungo, oltre che a essere per ciascuno di noi l’occasione per riprendere a fare alcune delle cose che amiamo e che ci sono mancate”. Premesso questo, Johnson raccomanda “a tutti di continuare ad agire responsabilmente“, curando l’igiene della mani e del volto e concentrando le attività “all’aria aperta“, per “contenere il Covid mentre perseveriamo nel nostro programma di vaccinazioni”.

Riaperture sì, dunque, ma con misura ed entro le regole Covid ancora in vigore. Scattano le prime indagini di polizia e le prime minacce di multe nel Regno Unito sull’onda dell’eccessivo ‘entusiasmo’ segnalato qua e là per la ripresa del servizio (per ora solo all’aperto) dei pub dell’Inghilterra previsto dalla tappa di alleggerimento del lockdown fissata a partire da oggi dal governo di Boris Johnson. Tra i casi limite quello di un pub di Coventry, l’Oak Inn, finito sotto investigazione da parte delle autorita’ locali, per aver riaperto fin dalla mezzanotte scorsa consentendo l’assembramento dinanzi all’ingresso di decine e decine di persone ben poco distanziate fra loro. L’esercizio, che si trova nella zona universitaria della città, è stato preso d’assalto fin da subito e alcuni video postati sui social media hanno mostrato all’esterno una ressa di oltre 100 avventori. “La gente – ha commentato un portavoce del municipio di Coventry – sta iniziando a godere legittimamente dell’allentamento delle restrizioni, ma occorre ricordare a ciascuno l’importanza di seguire le regole tuttora in vigore, che includono il distanziamento sociale a 2 metri, l’uso della mascherina a copertura del volto e la raccomandazione di lavarsi le mani regolarmente”. “E’ fondamentale continuare a lavorare insieme per frenare la diffusione del Covid-19 per non disperdere i buoni progressi fatti negli ultimi mesi”, ha aggiunto, non senza avvertire che le autorità intendono indagare “su qualunque assembramento denunciato in violazione alle regole”.