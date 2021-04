Egitto: Verducci, ‘grazie a Letta per parole nette su Zaki’

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Grazie a Enrico Letta per la nettezza delle sue parole su Zaki. Il voto del Senato che impegna il Governo per il conferimento della cittadinanza italiana è un atto politico di assoluto rilievo, non scontato. Con quel voto il Parlamento italiano riafferma i diritti come fondamento inderogabile dell’azione della nostra Repubblica e del nostro Governo”. Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato in Senato.

“Come ha detto oggi Letta con forza, ci aspettiamo dal Governo atti immediati e concreti per dare seguito a quanto chiesto formalmente dal Senato e per rilanciare le azioni per ottenere verità e giustizia per Giulio Regeni. Le vite di Giulio e Zaki sono legate da un filo ideale che accomuna e tieni viva una comune battaglia civile”.