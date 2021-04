Elicottero si schianta in Alaska, recuperati i resti del velivolo

Il National Transportation Safety Board statunitense ha annunciato di avere recuperato i resti dell’elicottero che si è schiantato lo scorso 27 marzo a Nord di Anchorage: nell’incidente hanno perso la vita 5 persone. A bordo del mezzo viaggiavano guide e turisti: il velivolo si è schiantato contro una montagna, rotolando poi lungo il pendio per centinaia di metri. Tra le vittime anche il miliardario Petr Kellner, la persona più ricca della Repubblica Ceca. Il relitto, individuato sul ghiacciaio Knik, è ora a “Palmer, in un luogo sicuro“, ha precisato Clint Johnson, del Board in Alaska.