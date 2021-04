Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: “Mi hanno investito e sono stato operato, poteva andare molto peggio”

Non c’entra niente il Covid con il ricovero di Emilio Fede, ex direttore del Tg4 che compira’ 90 anni il prossimo 24 giugno, presso il San Raffaele di Milano, dove si trova da alcuni giorni. Quando si e’ saputo che era in gravi condizioni, e’ stato lui stesso a rassicurare sul suo stato di salute, spiegando di essere stato vittima di un brutto incidente ma di essere in fase di ripresa. “Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito. Sono stato portato in ospedale con l’ambulanza Sono tutto ammaccato, pago una mia distrazione ma mi rallegro perche’ poteva andare molto peggio”, ha detto al telefono all’ANSA, aggiungendo di essere stato operato a un braccio, a una gamba e a una spalla. L’incidente e’ avvenuto l’altro ieri.

Fede era risultato positivo al Covid lo scorso dicembre.