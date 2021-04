Erutta il vulcano Sakurajima in Giappone: diramata allerta alla popolazione [FOTO e VIDEO]

Allerta eruzione vulcanica in Giappone. Il vulcano Sakurajima, situato sull’isola omonima nella Prefettura di Kagoshima, nel sud-ovest del Giappone, ha eruttato questa mattina, generando una colonna di fumo alta oltre 2,3 chilometri e flussi piroclastici entro 1,8 km dal cratere Minamidake (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). A seguito dell’eruzione, l’Agenzia meteorologica ha emesso un allarme, esortando le persone nelle città di Kagoshima e Tarumizu nella Prefettura di Kagoshima a proteggersi da qualsiasi potenziale impatto. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni alla proprietà.

L’agenzia ha affermato che la probabilità di morte o lesioni è bassa, poiché alle persone è stato vietato di avvicinarsi alle aree entro 2 km dal cratere da febbraio 2016. L’agenzia sta mantenendo la sua allerta per il vulcano al livello 3 su una scala a 5 punti, avvertendo il pubblico di non avvicinarsi al cratere e sollecitando cautela contro la caduta di rocce e pietre e flussi piroclastici oltre il raggio di 2km.

Nel 1914, una grande eruzione dello stesso vulcano, con un’enorme quantità di lava fuoriuscita che seppellì i villaggi circostanti, costrinse a chiudere lo stretto tra l’isola vulcanica di Sakurajima nella baia di Kagoshima e la penisola di Osumi.

Con decine di vulcani attivi sull’intero arcipelago, il Giappone si trova sul cosiddetto “Anello di fuoco” del Pacifico, dove si registra gran parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche del mondo.