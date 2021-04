Fortissima eruzione esplosiva per il vulcano La Soufrière: popolazione evacuata appena in tempo sull’isola di St. Vincent

Ciò che si temeva ormai da ore è accaduto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato l’eruzione esplosiva iniziata nel mattino del 9 aprile 2021 al vulcano La Soufrière sull’isola di St. Vincent (Caraibi). Alle 08.41 (ora locale) è iniziata l’eruzione esplosiva del vulcano.

Da circa quattro mesi si è assistito alla rapida crescita di un pericolosa cupola di lava, a seguito della quale è poi iniziata la fase eruttiva esplosiva vera a propria.

The majesty that is #LaSoufrière is awake in all her terrifying glory. https://t.co/2rnbZg1baM pic.twitter.com/ZBYgS6mHcT

