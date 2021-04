Eruzione Etna, maestoso 17° parossismo in corso: spettacolare fontana di lava illumina la notte, nube di cenere alta 7km [FOTO e VIDEO]

Fontana di lava e nube di cenere dall’Etna: è in corso il 17° parossismo dal 16 febbraio scorso.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Etneo ha reso noto che a partire dall’una di questa notte “l’attività stromboliana al Cratere di SE è gradualmente passata a fontana di lava. In base al modello previsionale, la nube di cenere, che ha raggiunto un’altezza di circa 7000 m s.l.m., si disperde in direzione SSO. Contestualmente, dalle ore 02:18, si osserva un trabocco lavico dall’orlo orientale del Cratere di SE che si espande nella parte alta della Valle del Bove. Inoltre, prosegue l’attività effusiva dalla bocca attiva alla base meridionale del Cratere di SE. Tale bocca produce debole attività esplosiva e continua ad alimentare il flusso lavico di SSE che si riversa nel settore occidentale della Valle del Bove.

Rispetto a quanto riportato in precedenza (Comunica Aggiornamento Etna n. 251), rimane invariata l’attività eruttiva agli altri crateri sommitali.

L’andamento temporale dell’ampiezza del tremore vulcanico evidenzia un continuo aumento dei valori che hanno raggiunto livelli molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del Cratere di SE ad una elevazione compresa tra 2500 e 2800 m sul livello del mare.

L’attività infrasonica si portata a livelli molto alti, caratterizzati da eventi e tremore infrasonico localizzati al Cratere di SE.

Una modesta variazione pari a circa 0.4 microradianti è visibile nelle serie temporali delle componenti X e Y del tilt della stazione di Cratere del Piano, mentre nessuna variazione significativa è presente nei dati della rete GNSS“.