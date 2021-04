L’eruzione in Islanda non smette di stupire: rarissimi tornado vulcanici sulla lava del Fagradalsfjall [VIDEO]

L’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nell’Islanda sudoccidentale, continua ininterrottamente dal 19 marzo scorso, attirando migliaia di turisti e appassionati che arrivano a pochi metri dai flussi di lava e dai crateri che si stanno formando nella Penisola di Reykjanes. E questa eruzione non smette di stupire e di regalare immagini eccezionali.

Dopo le immagini straordinarie dell’aurora boreale sopra il vulcano in eruzione, quelle di tornado vulcanici sono spettacolari, come dimostrano i video in fondo all’articolo. Si tratta di un rarissimo evento catturato sopra la lava eruttata dal vulcano.

Il processo di formazione di un tornado vulcanico è lo stesso che porta alla formazione dei cosiddetti “firenado” (letteralmente tornado di fuoco) solo che, al posto di un incendio, a creare le condizioni favorevoli per la formazione del tornado, ci pensano l’estremo calore e i forti venti generati dal vulcano in eruzione.

L’intenso calore del vulcano fa sì che l’aria salga rapidamente e si allunghi in una colonna. Sotto le giuste condizioni del vento, questa colonna di aria può cominciare a ruotare, creando un tornado di fuoco, fumo, cenere e persino lava, se quest’ultima riesce a stare sospesa nell’aria.

Tornado vulcanici, tornado di fuoco e diavoli di sabbia fanno tutti parte della stessa categoria e si distinguono dai tornado supercellulari. Mentre questi ultimi si formano da tempeste rotanti, gli altri si formano dall’aria calda che sale verso l’alto e dai venti convergenti sulla superficie.