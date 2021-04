Eruzione Islanda, si aprono nuove fessure intorno al vulcano Fagradalsfjall: gli ultimi aggiornamenti [FOTO]

Una nuova fessura eruttiva si è aperta sul sito dell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nella Penisola di Reykjanes, nell’Islanda sudoccidentale. Lo conferma Elísabet Pálmadóttir, specialista in pericoli naturali dell’Istituto Meteorologico Islandese (IMO). Secondo l’esperta, la nuova fessura è nella stessa area delle precedenti 4 e quindi l’eruzione si sta sviluppando come previsto. Pálmadóttir si aspetta che continui uno sviluppo simile.

“Vale la pena notare che non ci sono cambiamenti evidenti nell’attività agli altri condotti. Quindi, come gli altri, sembrano essere solo semplici aggiunte al flusso eruttivo”, si legga in un post pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo di vulcanologia e pericoli naturali dell’Università dell’Islanda. Ma si tratta di 4 nuovi condotti o di una fessura continua? “Ad una profondità di poche centinaia di metri, non c’è dubbio che sia una fessura continua, ma in superficie, è uno sciame di brevi fessure, come appaiono sulle mappe del team di monitoraggio delle fessure”, risponde il team. Quindi, è probabile che ogni condotto sia un canale indipendente con radici in una parte continua dell’intrusione di magma.

La geologa Þóra Björg Andrésdóttir ha spiegato che invece di descriverli come 4 nuovi condotti, si potrebbe parlare di una fessura lunga 100 metri che sta eruttando. “C’è un’eruzione continua in un’area di 50 metri. Poi ci sono altri due crateri, difficili da distinguere, e un altro ancora a lato“, spiega. Il flusso di lava da tutti i condotti è diretto verso sud.

