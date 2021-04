Eruzione Islanda, si apre una terza fessura: la lava si unisce per formare un unico campo lavico, “inizia un nuovo capitolo” [FOTO e VIDEO]

Continua l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall nella Penisola di Reykjanes, nell’Islanda sudoccidentale. Intorno al sito dell’eruzione, si sono aperte ormai altre 3 fessure che producono nuovi flussi di lava. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Meteorologico Islandese (IMO), il flusso di lava dell’ultima fessura eruttiva, che si è aperta il 6 aprile tra le due fessure esistenti, sembra scorrere prevalentemente nella valle di Geldingadalur. La terza fessura si trova circa 420 metri a nord-est dell’area originale dell’eruzione.

Nelle foto della gallery scorrevole in alto, si può vedere che i campi di lava generati dalle tre fessure eruttive si stanno ora fondendo. La lava dalle fessure scorre verso sud nella valle di Geldingadalur e verso nord-est in direzione del sito dell’eruzione sopra Meradalir. Dunque, c’è un campo di lava continuo tra i tre siti eruttivi, che infatti appartengono alla stessa fessure vulcanica sopra l’intrusione di magma presso il vulcano Fagradalsfjall.

La maggior parte della lava della terza fessura si riversa in un canale principale ad un tasso stimato di circa 7m³/s, che indica una viscosità molto bassa. La lava basaltica con queste proprietà è veloce, sottile e si diffonde ampiamente in campi di lava con una proporzione tra spessore e area coperta di meno dell’1%. Per fare un confronto, il tasso di effusione di coni crescenti intorno al primo sito di eruzione sono stimati in circa 5,5m³/s. L’IMO stima che finora da tutti i condotti sono stati espulsi circa 7,5 milioni di metri cubi di lava.

L’eruzione è iniziata il 19 marzo nella valle di Geldingadalur, dove due condotti continuano ad emettere lava. Poi altre due fessure si sono aperte il 5 aprile, seguite dalla terza il giorno dopo. La vulcanologa e sismologa Kristín Jónsdóttir ha dichiarato che sta iniziando un nuovo capitolo nell’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, ora che si sono aperte nuove fessure. Jónsdóttir fa notare che l’eruzione è rimasta abbastanza stabile per un certo tempo e che c’erano stati pochi cambiamenti nell’attività. “Quindi dovrebbe iniziare a rompersi in questo modo a nord-est, piuttosto che improvvisamente. Naturalmente c’è un nuovo capitolo in questa storia. Questo è tutto sulla stessa frattura, questa è la linea che il corridoio ha disegnato e che si estende da Nátthaga fino al Monte Keilir”, nei pressi del quale l’esperta si aspetta che si aprirà la prossima fessura.

Attualmente l’eruzione non rappresenta un pericolo per le aree abitate o per l’aviazione.