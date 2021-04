Eruzione del vulcano Pacaya in Guatemala: la lava raggiunge le case e incenerisce ettari di vegetazione [FOTO e VIDEO]

Da quasi due mesi, il vulcano Pacaya, uno dei più attivi dell’America Centrale, a circa 25km dalla capitale del Guatemala, è in eruzione e ora la lava minaccia le abitazioni. Finora la lava ha divorato ettari di vegetazione e una casa nella comunità di El Patrocinio, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. Non si registrano vittime ma le autorità hanno chiesto agli abitanti di evacuare le comunità di El Patrocinio, San Vicente Pacaya ed Escuintla.

Secondo l’Istituto di Sismologia, Vulcanologia, Meteorologica e Idrologia del Guatemala (INSIVUMEH), il flusso di lava si è spostato verso sud. “L’attività effusiva continua ad alimentare il flusso di lava sul fianco occidentale, che raggiunge una lunghezza di 2.900 metri, provocando incendi nella vegetazione al suo passaggio, così come il distacco di blocchi incandescenti”, ha indicato l’INSIVUMEH.

Negli ultimi giorni, il vulcano ha prodotto violente esplosioni, con una colonna di cenere e gas che ha raggiunto i 10 mila metri di altezza.