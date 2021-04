Esplorazione e innovazione: la Cina guarda oltre la Luna e punta sull’industria aerospaziale

La Cina guarda oltre la Luna: nei prossimi 5 anni il Paese punterà sull’industria aerospaziale come settore strategico emergente, ha affermato Zhang Kejian, a capo della China National Space Administration, che sta elaborando un piano per lo sviluppo aerospaziale del Paese per il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025).

La Cina promuoverà progetti scientifici e tecnologici prioritari nel campo aerospaziale, che includeranno la quarta fase del programma di esplorazione lunare, l’esplorazione interplanetaria, l’identificazione degli asteroidi, i razzi vettore heavy-lift e i sistemi di trasporto riutilizzabili, ha spiegato Zhang a Xinhua.