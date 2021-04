Esplosione provoca grande incendio in un ospedale dedicato al Covid a Baghdad: decine di morti e feriti [FOTO]

Decine di persone sono morte in un incendio scoppiato durante la notte in un’unita’ di terapia intensiva che curava pazienti con Covid-19 a Baghdad. Le fiamme sono scoppiate all’interno dell’ospedale Ibn al-Khatib nel mezzo di una folla di pazienti e parenti che cercavano di fuggire dall’edificio.

L’esplosione e’ stata causata da una “violazione della sicurezza nel deposito delle bombole di ossigeno“, hanno precisato fonti mediche. “L‘ospedale non disponeva di un impianto antincendio e i controsoffitti hanno permesso all’incendio di propagarsi a prodotti altamente infiammabili”, indica la Protezione civile irachena. Le fiamme si sono diffuse su piu’ piani (vedi foto della gallery scorrevole in alto). “La maggior parte delle persone e’ morta perche’ quando i soccorritori hanno cercato di spostarle per metterle al sicuro sono stati staccati i ventilatori. Altre sono state soffocate dal fumo”, ha spiegato una fonte della Protezione civile.

Non e’ ancora stato fornito ancora un bilancio ufficiale della tragedia. Fonti mediche e di sicurezza riportano un bilancio di 23 vittime e circa 50 feriti, mentre una fonte del Ministero dell’Interno iracheno, qualificatosi come tenente colonnello, ha spiegato che le vittime sono 60.

Con i suoi 39 milioni di abitanti, l’Iraq ha registrato finora oltre 15 mila morti su piu’ di un milione di casi di contagio da Covid.