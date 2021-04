Astronomia: a maggio uno degli eventi più importanti di tutto il 2021 e la possibilità di osservare un pianeta “sfuggente”

Uno degli eventi astronomici più importanti del 2021 avverrà alla fine del mese di maggio, le cui notti più miti saranno più confortevoli per trascorrere del tempo sotto le stelle. Ecco i tre eventi di astronomia da non perdere a maggio 2021.

4-5 maggio: Sciame meteorico delle Eta Aquaridi

Il miglior sciame meteorico di tutto l’anno per l’emisfero settentrionale raggiungerà il suo picco durante la prima settimana di maggio, superando ogni altro sciame meteorico annuale visibile a sud dell’equatore. Ci potranno essere 40-60 meteore all’ora nella notte tra 4 e 5 maggio nell’emisfero sud e, come per molti altri sciami meteorici, il momento migliore per l’osservazione è dopo la mezzanotte locale.

Anche noi nell’emisfero nord potremo godere dello spettacolo celeste, ma le Eta AQuaridi non saranno altrettanto impressionanti. I tassi raggiungono picchi tipicamente di 10-30 meteore all’ora.

Se prevalgono condizioni meteo avverse nella notte del picco, ci saranno più notti disponibili per osservare le stelle cadenti, in quanto l’attività è buona per una settimana centrata intorno alla notte di massima attività.

Dopo le Eta Aquaridi, il prossimo sciame meteorico moderato raggiungerà il picco solo nell’ultima settimana di luglio.

13-16 maggio: Mercurio

Mercurio è il pianeta più piccolo e difficile da individuare senza un telescopio, spesso si perde nella luce solare a causa della sua vicinanza al sole. Tuttavia, a metà maggio, sarà piuttosto facile trovarlo appena dopo il tramonto. Maggio sarà il mese migliore del 2021 per vedere Mercurio, soprattutto dall’emisfero nord intorno a metà mese.

La sera di giovedì 13 maggio sarà la migliore opportunità per cercare il piccolo pianeta, poiché apparirà proprio vicino alla sottile Luna crescente nel cielo occidentale. Per vedere Mercurio, sono necessari un cielo limpido e una visuale libera dell’orizzonte occidentale poiché il pianeta sarà molto basso nel cielo e tramonterà circa un’ora e mezza dopo il tramonto.

Sabato 15 maggio ci sarà un altro incontro astronomico nel cielo, con la Luna che passerà vicino a Marte nel cielo occidentale. Mercurio continuerà a restare visibile nel cielo serale, sebbene sarà più difficile da individuare senza la Luna vicino a fare da punto di riferimento.

26 maggio: Eclissi della Superluna di Sangue

Il più grande evento astronomico del mese è anche uno dei più grandi di tutto il 2021, con il sole, la Terra e la Luna che si allineeranno per creare un’eclissi lunare totale il 26 maggio. Sarà la prima eclissi lunare totale visibile dagli USA continentali dal 20-21 gennaio 2019. Tuttavia, rispetto a quell’evento, la fase totale dell’eclissi di maggio sarà visibile solo dalla West Coast americana. Qui, si potrà vedere la luna assumere una sfumatura arancione o rossastra, motivo per il quale si parla di “Luna di Sangue”. La metà orientale degli USA e la maggior parte del Canada, invece, saranno in grado di vedere solo un’eclissi lunare parziale.

Va ancora peggio in Europa e Africa, dove l’eclissi non sarà visibile. Dovremo “accontentarci” di ammirare una Superluna, evento che si verifica quando la fase di plenilunio coincide con il perigeo, ossia il punto dell’orbita della luna più vicino alla Terra. La minima distanza Terra-Luna verrà raggiunta nel corso della seconda parte della notte tra il 25 e il 26. Il perigeo del 26 maggio sarà leggermente più ravvicinato rispetto a quello di aprile, quindi stavolta la Luna apparirà un po’ più grande.