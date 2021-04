Festa della Liberazione: le Frecce disegnano il tricolore sull’Altare della Patria [FOTO e VIDEO]

In occasione del 76° anniversario della Liberazione, le Frecce Tricolori hanno solcato il cielo di Roma, disegnando il tricolore italiano sopra l’Altare della Patria, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

Il passaggio delle Frecce Tricolori è avvenuto subito dopo la deposizione di una corona al Milite ignoto da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ad accompagnarlo i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; del Consiglio, Mario Draghi; della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio; il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di stato maggiore della difesa, Enzo Vecciarelli.

Lo scorso anno, a causa del lockdown, la cerimonia non si svolse e il Capo dello Stato si recò da solo all’Altare della Patria, per ricordare comunque l’anniversario.