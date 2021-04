Fiori deposti a Villa Guardamangia e colpi di cannone a Malta, in omaggio al Principe Filippo [FOTO]

I cittadini maltesi sabato hanno reso omaggio al defunto principe Filippo deponendo fiori a Villa Guardamangia, dove il consorte della Regina Elisabetta visse mentre prestava servizio in marina alla fine degli anni ’40. L’omaggio, organizzato dal Malta George Cross Movement, ha visto membri del movimento, pubblico e Royal Naval Association ramo di Malta, Malta Command WW2 Living History Group deporre ghirlande sui gradini della villa storica dove Filippo ed Elisabetta, all’epoca principessa, visse tra il 1949 e il 1951.

L’evento è stato documentato da foto visibili nella gallery in alto a corredo dell’articolo, pubblicate dal giornale timesofmalta.com.

Altrove, a La Valletta, le persone si sono radunate negli Upper Barrakka Gardens per assistere a un colpo di pistola per il defunto Principe, sparato dalla Saluting Battery allo scoccare del mezzogiorno. Il saluto con nove cannoni, uno per ogni decennio di vita del Duca di Edimburgo, è stato organizzato dalla Wirt Artna Foundation e dall’Autorità del Turismo di Malta.

Il principe Filippo è morto la scorsa settimana all’età di 99 anni. “Oggi non solo abbiamo salutato uno dei nostri ex residenti, ma anche un grande e speciale amico di Malta“, ha detto Simon Cusens, storico e amministratore del Malta George Cross Movement Group. “Non c’è dubbio, come ha detto spesso la Regina, che il Principe Filippo avesse un rapporto speciale con Malta come luogo in cui trascorsero i migliori anni della loro vita. Abbiamo perso uno dei nostri residenti più influenti in termini di filantropia, educazione dei giovani e conservazione. Il principe Filippo era un patrono di 900 organizzazioni di volontariato, viaggiò per rappresentare la regina oltre 600 volte e tenne oltre 5.700 discorsi durante il suo periodo come reale attivo”.

Cusens ha aggiunto che il Duca sarebbe stato ricordato per la sua forte volontà e iniziativa nella vita pubblica. “Se la regina è il capo dell’azienda, il principe Filippo era la spina dorsale“, ha detto. “Ha trasformato il ruolo di consorte da titolo costituzionale senza ruoli prendendo l’iniziativa e forgiandola per se stesso. Potrebbe essere stato all’ombra della regina, ma di certo non è stato un avversario. Conosceva bene Malta e per molti versi era uno dei nostri. Quindi lo terremo nei nostri cuori e gli daremo il mandato che merita“.

Altrove intorno all’isola, le aziende a Sliema e Marsa hanno affisso manifesti in memoria del principe Filippo e hanno sventolato le loro bandiere a mezz’asta in segno di rispetto.