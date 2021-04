Enorme frana dalla scogliera del Dorset, in Inghilterra: precipitano 4.000 tonnellate di roccia, spiaggia sepolta dai detriti [FOTO e VIDEO]

Due grandi sezioni della Jurassic Coast nella contea di Dorset, in Inghilterra, sono franate. Il Dorset Council ha dichiarato che si è verificata una “notevole” frana vicino alla collina Thorncombe Beacon e che è atteso dell’altro movimento poiché sono apparse fratture in cima alla scogliera. Altri 300 metri di scogliera ad est di Seatown sono crollati (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). 4.000 tonnellate di roccia, con massi dalle dimensioni di un’auto, sono precipitati sulla spiaggia sottostante, bloccandone una grande sezione.

Il Dorset Council ha avvisato, inoltre, che con il suolo che si sta asciugando, altre frane e cadute di roccia potrebbero verificarsi molto velocemente: “La scogliera è molto instabile e ci aspettiamo che se ne perda dell’altra”.

Si ritiene che la gigantesca frana sia stata causata dall’erosione naturale, non aiutata dalle recenti condizioni meteorologiche. Tra i residenti, c’è chi sostiene che sia la più grande frana avvenuta nell’area almeno negli ultimi 60 anni.

Un’altra grande caduta di roccia era stata documentata sulla stessa fascia di costa nel mese di novembre.