Meteo, freddo polare su buona parte dell’Europa: -3°C a Praga, -2°C a Parigi e Berlino ma sulla Penisola Iberica è estate con punte di +29°C [FOTO]

Mentre l’ondata di freddo avanza sull’Europa, facendo piombare buona parte del continente nuovamente in inverno, sulla Penisola Iberica sembra estate a causa di un forte sistema di alta pressione presente sull’Atlantico. Così in Spagna si sfiorano i +30°C: +29°C ad Alicante, +28°C a Valencia, +26°C a Siviglia, +23°C a Madrid mentre Lisbona registra +24°C.

Tutt’altra storia sul resto dell’Europa, dove si registrano punte di -14°C in Germania, -13°C in Polonia, -10°C in Repubblica Ceca, -7°C in Francia e Regno Unito.

Tra le minime registrate oggi, martedì 6 aprile, nelle più importanti città europee, segnaliamo: -4°C a Monaco, -3°C a Praga, Glasgow, Strasburgo, Francoforte, Berna, -2°C a Parigi, Berlino, Lipsia, Edimburgo, Bucarest, -1°C a Londra, Bristol, Cardiff, Amburgo, Stoccolma, Sarajevo, 0°C a Bruxelles, Vienna, Varsavia, Oslo, Eindhoven, Bratislava, Sofia, Zagabria, +1°C ad Amsterdam, Lubiana.

