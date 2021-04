Il ghiacciaio più pericoloso del mondo si sta sciogliendo ad una velocità impressionante: sotto il Thwaites c’è acqua calda

Oltre un anno fa cinque team internazionali di ricercatori e ingegneri si sono messi al lavoro per trivellare il gigantesco ghiacciaio Thwaites. L’obiettivo era quello di scoprire le cause del suo scioglimento accelerato, che potrebbe essere anche la causa dell’aumento del livello globale dei mari. La perdita di ghiaccio, come è stato appurato, è quasi raddoppiata negli ultimi 20 anni ed ora scompaiono ben 35 miliardi di tonnellate l’anno. Ad operare sul colosso di ghiaccio è stata una task force congiunta di scienziati britannici e statunitensi, che per due mesi ha lavorato in condizioni meteo estreme, procedendo a profonde trivellazioni sul remotissimo ghiacciaio, grande quanto la Gran Bretagna, situato nell’Antartide occidentale.

I ricercato hanno raccolto dati preziosi per completare quelli registrati fino a questo momento dai satelliti. Per la prima volta, sono stati in grado di ottenere dati da sotto il Thwaites Glacier, noto anche come “Doomsday Glacier“, scoprendo che la fornitura di acqua calda al ghiacciaio è maggiore di quanto si pensasse in precedenza, e paventando un preoccupante scioglimento più rapido del previsto e l’accelerazione del flusso di ghiaccio.

Con l’aiuto del sottomarino senza equipaggio Ran che si è fatto strada sotto il fronte del ghiacciaio Thwaites, i ricercatori hanno fatto una serie di nuove scoperte. La professoressa Karen Heywood dell’Università dell’Anglia orientale ha spiegato che si è trattato della “prima avventura di Ran nelle regioni polari e la sua esplorazione delle acque sotto la piattaforma di ghiaccio ha avuto molto più successo di quanto avessimo osato sperare. Abbiamo in programma di basarci su questi entusiasmanti risultati con ulteriori missioni sotto il ghiaccio il prossimo anno”. Il sommergibile ha, tra le altre cose, misurato la forza, la temperatura, la salinità e il contenuto di ossigeno delle correnti oceaniche che passano sotto il ghiacciaio.

Il livello del mare globale è influenzato dalla quantità di ghiaccio presente sulla terra e la più grande incertezza nelle previsioni è l’evoluzione futura della calotta glaciale dell’Antartico occidentale, spiega Anna Wåhlin, docente di oceanografia presso l’Università di Göteborg e autrice principale del nuovo studio ora pubblicato su Science Advances.

Lo scioglimento del ghiacciaio impatta sul livello del mare

La calotta glaciale nell’Antartide occidentale rappresenta circa il dieci per cento dell’attuale tasso di innalzamento del livello del mare; ma anche il ghiaccio nell’Antartide occidentale ha il maggior potenziale per aumentare tale tasso perché i cambiamenti più rapidi in tutto il mondo si stanno verificando nel ghiacciaio Thwaites. A causa della sua posizione e forma, Thwaites è particolarmente sensibile alle correnti oceaniche calde e salate che si trovano sotto di esso. Questo processo può portare a uno scioglimento accelerato che si verifica sul fondo del ghiacciaio e al movimento nell’entroterra della cosiddetta zona di grounding, l’area in cui il ghiaccio passa dal riposo sul fondo del mare al galleggiamento nell’oceano.

A causa della sua posizione inaccessibile, lontano dalle stazioni di ricerca, in un’area che di solito è bloccata da uno spesso ghiaccio marino e da molti iceberg, c’è stata una grande carenza di misurazioni in situ di quest’area. Ciò significa che ci sono grandi lacune di conoscenza per i processi di confine oceano-ghiaccio in questa regione.

Prime rilevazioni eseguite

Nello studio, i ricercatori presentano i risultati del sommergibile che ha misurato forza, temperatura, salinità e contenuto di ossigeno delle correnti oceaniche che scendono sotto il ghiacciaio. “Queste sono state le prime misurazioni mai eseguite sotto il ghiacciaio Thwaites“, afferma Anna Wåhlin. I risultati sono stati utilizzati per mappare le correnti oceaniche sotto la parte galleggiante del ghiacciaio. I ricercatori hanno scoperto che esiste una connessione profonda a est attraverso la quale scorrono acque profonde da Pine Island Bay, una connessione che in precedenza si pensava fosse bloccata da una cresta sottomarina.

Il gruppo di ricerca ha anche misurato il trasporto di calore in uno dei tre canali che portano l’acqua calda verso il ghiacciaio Thwaites da nord. “I canali per l’acqua calda per accedere e attaccare i Thwaites non ci erano noti prima della ricerca. Utilizzando i sonar sulla nave, annidati con la mappatura oceanica ad altissima risoluzione di Ran, siamo stati in grado di scoprire che ci sono percorsi distinti che l’acqua prende dentro e fuori la cavità della piattaforma di ghiaccio, influenzato dalla geometria del fondale oceanico” dice il dottor Alastair Graham, University of Southern Florida.

Il valore misurato in quel luogo corrisponde a uno scioglimento netto di 75 km³ di ghiaccio all’anno, che è grande quasi quanto lo scioglimento basale totale dell’intera piattaforma di ghiaccio. Sebbene la quantità di ghiaccio che si scioglie a causa dell’acqua calda non sia molto rispetto ad altre fonti globali di acqua dolce, il trasporto di calore ha un grande effetto a livello locale e può indicare che il ghiacciaio non è stabile nel tempo.

Non sostenibile nel tempo

I ricercatori hanno anche notato che grandi quantità di acqua di fusione scorrevano a nord dalla parte anteriore del ghiacciaio. Le variazioni di salinità, temperatura e contenuto di ossigeno indicano che l’area sotto il ghiacciaio è un’area attiva precedentemente sconosciuta in cui diverse masse d’acqua si incontrano e si mescolano tra loro, il che è importante per comprendere i processi di fusione alla base del ghiaccio.

Le osservazioni mostrano l’acqua calda che si avvicina da tutti i lati sui punti di fissaggio, punti critici in cui il ghiaccio è collegato al fondale marino e danno stabilità alla piattaforma di ghiaccio. Lo scioglimento attorno a questi punti di ancoraggio può portare all’instabilità e al ritiro della piattaforma di ghiaccio e, successivamente, al ghiacciaio a monte che scorre al largo. Il dottor Rob Larter del British Antarctic Survey ha precisato che “Questo lavoro evidenzia che il modo e il luogo in cui l’acqua calda impatta sul ghiacciaio Thwaites è influenzato dalla forma del fondale marino e dalla base della piattaforma di ghiaccio, nonché dalle proprietà dell’acqua stessa. L’integrazione riuscita di nuove osservazioni e dati di rilevamento del fondale marino delle proprietà dell’acqua dalle missioni Ran mostra i vantaggi dell’etica multidisciplinare all’interno della International Thwaites Glacier Collaboration“.

“La buona notizia è che ora, per la prima volta, stiamo raccogliendo dati necessari per modellare le dinamiche del ghiacciaio di Thwaite. Questi dati ci aiuteranno a calcolare meglio lo scioglimento dei ghiacci in futuro. Con l’aiuto della nuova tecnologia, possiamo migliorare i modelli e ridurre la grande incertezza che ora prevale intorno alle variazioni globali del livello del mare”, conclude Anna Wåhlin.