Giornata Mondiale della Terra: anche la liberazione di tartarughe Caretta caretta tra le iniziative Marevivo [VIDEO]

Una tre giorni intensa e coinvolgente quella proposta dall’associazione ambientalista Marevivo in collaborazione con Jordan Italia in occasione dell’Earth Day 2021 svolta per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di conoscere e tutelare le bellezze del nostro Pianeta.

L’attività è iniziata il 20 aprile con un laboratorio di educazione ambientale in video-didattica che ha coinvolto in diretta alcune scuole del territorio del Bacino del Fiume Platani, partner del progetto Halykòs e dellabarriera posta sul fiume a bloccare i rifiuti trasportati dall’acqua, e inviato anche a centinaia di scuuole italiane che hanno aderito all’iniziativa.

“Un successo inimmaginabile che non ci aspettavamo e che ci fa ben sperare sul ruolo che la scuola sta assumendo anche in tema di educazione ambientale – dichiara Mariella Gattuso, responsabile Nazionale per Marevivo dell’Area Scuola – Inizialmente avevamo coinvolto solo gli istituti aderenti alla nostra Rete Scuole Plastic Free per un futuro sostenibile, successivamente sono arrivate tante richieste di partecipazione che ci hanno indotto a coinvolgere tutte le scuole siciliane e molte di altre regioni. La partecipazione numerosa si giustifica con il particolare momento che stiamo vivendo che impedisce alle scuole di promuovere attività all’aperto afferenti la natura e l’ambiente e quindi un progetto che porta in aula il mare con le sue creature, ma anche con le sue emergenze, è stato provvidenziale ed utile. L’attività risponde ed è coerente anche con i contenuti del modulo di educazione civica introdotto quest’anno nelle scuole e anche con le direttive del Ministero dell’Istruzione, che già nella Giornata Nazionale del Mar, aveva sollecitato le scuole a promuore nell’ambito dell’attività didattica temi e confronti sulla tutela dell’ambiente”.

Nella seconda giornata i volontari di Marevivo con l’aiuto di alcuni giovani disabili seguiti dall’Associazione Arcobaleno di Sciacca, hanno promosso la pulizia della spiaggia dello Stazzone nel Comune di Sciacca (AG). Questa spiaggia fa parte di quelle adottabili, inserite nella campagna di Marevivo “Adotta Una Spiaggia” ed è un luogo al quale i saccensi sono fortemente legati, sebbene costantemente mortificata da tanti rifiuti abbandonati fuori dai cestini e dall’oramai inarrestabile spiaggiamento dei rifiuti provenienti dal mare.

“Siamo fieri di avere dei giovani concittadini così sensibili ed attivi a Sciacca, pronti a intervenire nella difesa del bene comune – dichiarano a fine evento l’assessore comunale Michele Bacchi ed il sindaco di Sciacca Avv. Francesca Valenti – e non mancherà mai il sostegno del Comune ad ogni iniziativa tesa a tutelare e promuovere la nostra città”.

Infine nella giornata del 21 aprile sono stai liberati due esemplari della specie Caretta caretta, soccorsi e riabilitati dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale A. Mirri di Sicilia e/o dell’Ospedale Veterinario dell’Università di Messina con l’assistenza diretta del dott. Salvatore Dara e del prof. Santo Carappa; i nomi delle due tartarughe “Speranza e Gaia” sono stati scelti attraverso un sondaggio popolare proposto ai giovani sui social; le immagini sono state trasmesse in diretta web sui canali dell’associazione ambientalista con centinaia d’interazioni provenienti da tutte le scuole che hanno aderito all’iniziativa.