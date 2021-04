Giornata della ricerca italiana nel mondo: tante le attività dell’INFN e dei suoi ricercatori

Il 15 aprile, in occasione dell’anniversario della nascita del genio italiano Leonardo da Vinci, si celebra la IV Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, istituita nel 2018 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Salute, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la competenza e il contributo dei ricercatori italiani al mondo della ricerca nonché l’immagine dell’Italia che produce scienza e innovazione di qualità.

Da una grande maratona scientifica organizzata dal Festival delle Scienze di Roma a tanti incontri con consolati, ambasciate e Istituti Italiani di Cultura all’estero: l’INFN e i suoi ricercatori partecipano a tanti eventi che si terranno nel corso della giornata.

Si parte alle 12:00, con il webinar “Italian know-how in Biophysics”, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura a Belgrado (Serbia) in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN e l’Istituto di Scienze Nucleari di Vinca (VINS), a cui parteciperanno Santo Gammino, direttore del Laboratori Nazionali del Sud, Giacomo Cuttone, ricercatore e già direttore dei Laboratori, Pablo Cirrone, direttore del CATANA, Centro di AdroTerapia ed Applicazioni Nucleari Avanzate di Catania, e la ricercatrice INFN Giada Petringa. Per poi proseguire, alle 15:00 con l’incontro “La ricerca in dialogo”, organizzato dal Consolato Generale d’Itala a San Paolo (Brasile) tra ricercatori, enti di ricerca e università italiani a cui partecipa Marco Pallavicini, ricercatore e membro della giunta esecutiva INFN e professore presso l’Università degli Studi di Genova.

Gli incontri poi proseguono all’interno di una grande maratona scientifica organizzata per la giornata (dalle 10:00 alle 20:30) dal Festival delle Scienze di Roma. Nell’ambito di questo grande evento, sarà possibile seguire un collegamento dal CERN, il grande laboratorio di fisica delle particelle di Ginevra, con la direttrice generale Fabiola Gianotti, e collegarsi in diretta con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, dove il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli e il direttore dei Laboratori Ezio Previtali ci accompagneranno in un viaggio alla scoperta degli esperimenti che cercano di scoprire i segreti dell’universo nei Laboratori. La maratona del Festival, che prevede anche un collegamento dal GSSI Gran Sasso Science Institute a L’Aquila con il rettore Eugenio Coccia, il professore Fernando Ferroni, già presidente INFN, e la professoressa Marica Branchesi, si concluderà con un incontro con i ricercatori Italiani negli Stati Uniti a cui parteciperà Anna Grassellino, direttrice del Centro SQMS Superconducting Quantum Materials and Systems del Fermilab negli Stati Uniti che ha iniziato la sua carriera all’INFN.

Gli eventi INFN per la giornata si chiuderanno con un collegamento tra i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e Città del Messico: il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli parteciperà all’incontro “Dante e la Scienza Moderna”, organizzato dalla Società Dante Aligheri e dall’ARIM Associazione Ricercatori Italiani in Messico.