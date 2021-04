Giornata della Terra, oggi Biden apre il Summit sul clima: invitati 40 tra Capi di Stato e di governo

Al via oggi la due giorni del Summit sul clima in versione virtuale: saranno il presidente USA Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris ad aprire oggi alle 8 (le 13 a Roma) l’evento che vede invitati 40 tra Capi di Stato e di governo, assieme a inviati speciali delle Nazioni Unite, capi di aziende e rappresentanti di organizzazioni a difesa del pianeta.

Alla sessione inaugurale è prevista la partecipazione del presidente del consiglio italiano Mario Draghi, della cancelliera Angela Merkel, del presidente Emmanuel Macron, del premier Boris Johnson, del presidente Vladimir Putin, del segretario generale dell’ONU Antonio Guterres, e della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.

Previsto anche un messaggio di Papa Francesco.

Dopo una maratona negoziale di 14 ore alla vigilia del summit, l’UE ha di fatto formalizzato i nuovi impegni per arrivare, nel 2030, ad una riduzione delle emissioni del 55% rispetto al 1990 e per raggiungere la neutralità climatica al 2050. Inoltre, dopo mesi di impasse, la Commissione europea ha adottato un primo insieme di criteri tecnici per la cosiddetta “finanza verde”, cioè per individuare le attività economiche meritevoli di essere economicamente sostenute e premiate per la loro valenza ambientale.

Biden dovrebbe presentare il nuovo obiettivo di taglio delle emissioni degli USA che, secondo molti osservatori, dovrebbe essere di almeno il 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Il doppio del target previsto da Barack Obama, poi sabotato dall’amministrazione Trump.