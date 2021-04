Giornata della Terra: le migliori iniziative del mondo per sensibilizzare sui cambiamenti climatici

Cambiamenti climatici: dal giornalismo all’arte, dai data visualization alla letteratura, dalla fumettistica fino a musica, teatro, radio, fotografia e ogni altra forma di comunicazione che ha la capacità di informare e sensibilizzare su una delle sfide più importanti dei nostri tempi e di coinvolgere il pubblico per innescare il cambiamento di cui abbiamo bisogno.

La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici vuole premiare le migliori iniziative e i migliori progetti che contribuiscono a costruire un futuro più sostenibile attraverso la comunicazione.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2021, la Fondazione CMCC è lieta di annunciare il lancio dell’iniziativa CMCC Climate Change Communication Award “Rebecca Ballestra”. Il premio è aperto a individui, team e organizzazioni da tutto il mondo che intendano proporre progetti, iniziative e strumenti nel campo della comunicazione dei cambiamenti climatici, già disponibili al pubblico.

Il CMCC Climate Change Communication Award onora la memoria di Rebecca Ballestra, artista impegnata nel plasmare un futuro sostenibile e nel promuovere processi di trasformazione positivi nella scienza, nelle scienze umane, nell’economia, nell’ecologia e nell’arte, e che ha collaborato con la Fondazione CMCC in iniziative culturali come il Festival for the Earth – sustainable visions in art and science.

Si accettano candidature fino al 30 giugno 2021. I progetti inviati saranno valutati da una giuria composta da membri altamente qualificati, rappresentanti la natura multidisciplinare della comunicazione dei cambiamenti climatici.

I finalisti e il vincitore del CMCC Climate Change Communication Award “Rebecca Ballestra”, insieme alle potenziali menzioni speciali che la giuria deciderà di assegnare, saranno annunciati nell’ambito di un evento di alto livello che si terrà in autunno 2021. L’autore del progetto vincitore, che avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto e i propri lavori all’evento, riceverà un premio in denaro di 5000 euro.