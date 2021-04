Giovane dentista di 26 anni ricoverata per trombosi cerebrale: si indaga sulla correlazione con AstraZeneca

Si trova ricoverata da ieri al Policlinico di Milano la giovane dentista di 26 anni che ha avuto una trombosi cerebrale. La dottoressa aveva ricevuto 16 giorni fa la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La segnalazione sul caso è partita ieri sera. Dall’Irccs di via Sforza, interpellato sull’episodio, precisano che “non ci sono al momento elementi sufficienti per dare una risposta sull’eventuale correlazione di questo evento con la vaccinazione”. La donna, aggiunge l’ospedale, “è cosciente e risponde alle terapie. E’ in condizioni ritenute stabili, anche se la prognosi resta riservata”. E’ stata ricoverata al Policlinico di Milano perché la sua situazione era seria ed è stata inviata al Centro trombosi guidato da Flora Peyvandi, struttura di riferimento. La trombosi originata dal vaccino Astrazeneca resta comunque limitata a casi bassissimi e inoltre, essendo trascorso un intervallo di tempo piuttosto lungo, non è possibile al momento stabilire se vi sia una correlazione tra la vaccinazione e la trombosi.