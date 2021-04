Giustizia: Mirabelli (Pd), ‘proposta Meloni su ergastolo ostativo irricevibile’**

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – ‘La proposta della Meloni è irricevibile. Per noi non devono essere contrapposti il rispetto dei principi costituzionali e la lotta alla mafia”. Lo dice il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente dei senatori dem e capogruppo del Pd nella Commissione Antimafia.

“La stessa Corte Costituzionale invita il Parlamento a pensare a una nuova norma, che escluda la possibilità per i mafiosi condannati di tornare ad avere rapporti con le organizzazioni criminali, senza violare i principi costituzionali sulle finalità delle pene. è possibile farlo e il Parlamento deve impegnarsi per questo”.

‘Meloni preferisce fare propaganda e addirittura prefigurare pericolose modifiche costituzionali, ma non è così che troveremo le soluzioni per continuare a combattere le mafie”.