Giustizia: Renzi, ‘incredibile ciò che accade al Csm’

Roma, 30 apr (Adnkronos) – “Ciò che sta avvenendo intorno al Csm è incredibile. Per due anni, ci hanno fatto credere che il problema fosse un singolo magistrato, Luca Palamara. Ogni giorno che passa scopriamo qualcosa di nuovo. Trovarsi un comodo capro espiatorio non è la soluzione, mai. E, infatti, i problemi nascosti sotto il tappeto continuano a venire fuori”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“L’ultima è che del materiale – coperto da segreto istruttorio – riguardante alcune personalità, non solo della politica, è arrivato al CSM, segnatamente al giudice Davigo. E poi, come ha scoperto la Procura di Roma che ha perquisito colei che al CSM era la segretaria di Davigo, da quegli uffici è stato scientificamente passato alle redazioni dei giornali”, scrive il leader di Iv.

“Sono certo che il giudice Davigo – che da anni ci fa la morale in tutte le trasmissioni TV cui partecipa e dalle colonne de “il Fatto Quotidiano” – saprà spiegare questa strana vicenda. Davigo è considerato il campione mediatico del giustizialismo, mentre noi continuiamo a essere garantisti nei confronti di tutti, anche nei confronti della ex segretaria di Davigo. Ma ormai è evidente che il CSM è in difficoltà. E quando un’Istituzione soffre, è un problema per tutti. Un grande problema per tutti”, sottolinea Renzi.