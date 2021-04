Governo: Tajani, ‘Speranza? Non è il momento di aprire crisi per un ministro’

Roma, 14 apr (Adnkronos) – “Non è il momento di chiedere le dimissioni di chicchessia. Gli errori sono stati del precedente governo, ora c’è stato un cambio di passo, creare il caso ora no. Quando sarà finita questa vicenda vedremo quali sono le responsabilità di tutti, ora puntiamo ad andare avanti e migliorare”. Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino 5 a proposito dell’eventualità di sostituire il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Noi siamo sempre stati contrari a sfiducie individuali. Certo, alcuni errori sono stati commessi ma non credo che si debba aprire una crisi per la sostituzione di un ministro”, ha aggiunto il coordinatore di Forza Italia.