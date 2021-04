Green Deal per un Futuro Sostenibile: la Commissione Europea annuncia la 14ª edizione degli European Development Days

Oggi, la Commissione Europea ha annunciato il programma ufficiale degli European Development Days (EDD). Il principale forum europeo sulla cooperazione allo sviluppo globale si concentrerà sul “Green Deal per un Futuro Sostenibile”.

Il programma prevede oltre 90 sessioni dedicate alla protezione della biodiversità globale e alla green economy a vantaggio delle persone e della natura.

A causa della pandemia COVID-19 in corso, gli EDD saranno interamente digitali. Vi parteciperanno congiuntamente Capi di Stato e di Governo, esperti di alto profilo, influencer chiave e Young Leaders e oltre 170 relatori della Commissione Europea e dal Parlamento Europeo, delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Unione Africana e di altre organizzazioni internazionali.

Il commissario per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen ha sottolineato: “Gli EDD di quest’anno sono particolarmente importanti per la comunità internazionale nel periodo che precede la COP 15 e la COP 26. A seguito dell’iniziativa del Green Deal, l’UE desidera avviare un dialogo inclusivo con tutti gli attori chiave, compresi i giovani, per discutere il percorso da fare. Gli EDD sono un’opportunità unica per mettere in contatto persone di tutto il mondo per discutere su come preservare il pianeta per le generazioni future. Invito tutti a partecipare, in attesa di ascoltare tante voci“.

Il programma Young Leaders

Dopo il successo del programma Young Leaders negli anni precedenti, EDD 2021 ospiterà ancora una volta 17 giovani da tutto il mondo, che fanno passi avanti nei diversi ambiti dell’evento. Questi giovani attivisti e imprenditori condivideranno la loro esperienza in pannel di alto livello, accanto a leader mondiali e figure di spicco della comunità.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni sull’evento, e su molti altri punti salienti, si prega di visitare il sito web EDD e la pagina dedicata ai media: https://eudevdays.eu/

La fase di registrazione apre a maggio. Per ulteriori domande sull’evento, si prega di contattare [email protected]