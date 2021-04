Grillo: avvocato di un indagato, ‘sono innocenti, Bongiorno porti quel video ma sono perplesso…’ (2)

(Adnkronos) – Poi l’avvocato Gennaro Velle lancia una frecciata al frontman dei Maneskin Damiano che oggi, su Instagram, ha detto: “Non sono io il pubblico ministero, e quindi non sta a me giudicare l’innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Ci sono persone soprattutto donne che si rendono conto del fatto anche molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane”. Ecco la replica del legale: “Ho visto che anche i cantanti hanno adesso voce in capitolo… Ma è giusto, è l’espressione della libertà di parola. Vorrei che tutti potessero dire la loro, non solo sul processo di Tempio Pausania ma su tante altre cose su cui, invece, purtroppo, è calato un po’ di silenzio in questi mesi”.

Ribadisce poi “l’innocenza” del suo assistito e degli altri indagati. “Fin dall’inizio nel settembre del 2019 i ragazzi hanno risposto con la nostra assistenza agli inquirenti senza conoscere gli atti e qualche giorno fa abbiamo fatto un altro interrogatorio, a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – spiega – A volte capita nei procedimenti di avvalersi del diritto di richiedere l’interrogatorio e il pm ha accolto la richiesta. Sia nel primo che nel secondo interrogatorio abbiamo risposto a tutte le domande”.

“I ragazzi hanno ribadito la loro innocenza, poi l’attenzione mediatica è determinata dal fatto che il padre di uno di loro è n personaggio pubblico – spiega – Noi siamo sempre stati attenti a non intervenire per la delicatezza del procedimento. Sono coinvolti ragazze e ragazzi giovanissimi”. (di Elvira Terranova)