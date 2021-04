Grillo: fonti Nazareno, ‘posizione Letta forte, frasi inaccettabili, tutele per tutti’**

Roma, 20 apr (Adnkronos) – Sulla vicenda del video di Beppe Grillo il Pd “conferma le parole di Enrico Letta di ieri (‘frasi inaccettabili’) e la posizione forte di tutto il partito espressa già ieri, dal vice segretario Provenzano alla portavoce delle donne D’Elia”. Lo spiegano fonti del Pd a proposito del video del garante M5s sulla vicenda del figlio.

“Da parte di Letta non c’è mai stato un problema di coerenza, sul rispetto del lavoro della magistratura e la tutela di tutte le parti –sottolineano le stesse fonti-. Ma dal video di Grillo emerge una visione della donna-colpevole e questo rende le parole pronunciate inaccettabili”.

Per questo, “con il rispetto che si deve a una vicenda che attiene alla vita interna di un partito con cui è aperto il cantiere di una alleanza, con molto rispetto per la democrazia interna”, il Nazareno “conferma la posizione forte di tutto il partito” sulla vicenda.