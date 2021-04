Grillo: genitori ragazza ‘Il suo corpo come un trofeo’, si aggravano le accuse /Adnkronos (2)

(Adnkronos) – A questo punto passerà ancora del tempo prima di chiudere l’inchiesta. Gli inquirenti smentiscono “una nuova indagine” ma i nuovi capi di accusa fanno parte sempre dello stesso fascicolo. Nonostante l’indagine sia stata chiusa più di cinque mesi fa gli ultimi interrogatori hanno fatto riaprire il fascicolo. Soltanto alla fine delle indagini ‘suppletive’ sarà depositato in cancelleria un nuovo avviso di conclusione delle indagini. E solo dopo la Procura chiederà il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere dei quattro giovani, che smentiscono e dicono all’unisono che la ragazza “era consenziente”.

Intanto, emergono nuovi, agghiaccianti particolari dalle carte dell’inchiesta a carico di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Negli atti, come apprende l’Adnkronos, gli inquirenti parlano anche di “schiaffi sulla schiena e sulle natiche” di S.J., la ragazza che poi ha raccontato tutto ai magistrati, al suo ritorno dalla Sardegna, una settimana dopo il presunto stupro di gruppo. La giovane si è presentata alla clinica Mangiagalli di Milano per farsi visitare e poi sporgere denuncia nei confronti dei quattro genovesi. Decine e decine di pagine in cui la ragazza racconta quanto sarebbe accaduto nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019. Tra le lacrime, la giovane ha raccontato ai magistrati di essere stata “costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno”, di essere stata “afferrata per la testa a bere mezza bottiglia di vodka” e di essere anche stata “costretta ad avere rapporti di gruppo” dai quattro giovani indagati che, secondo l’accusa, avrebbero “approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica” di quel momento. La ragazza, infatti, era sotto gli effetti dell’alcol. Agli atti dell’inchiesta anche dei selfie che, secondo la Procura, proverebbero ulteriormente, la violenza di gruppo. In uno dei selfie si vedono due dei giovani che appoggiano i genitali sul corpo dell’altra ragazza. Quelli per i quali si è aggravata la posizione.