I nuovi colori delle Regioni dal 13 aprile, come cambia l’Italia: in zona rossa restano solo in 4

Campania, Valle D’Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa: sono queste le uniche 4 regioni che resterebbero rosse dalla settimana prossima sulla base dei dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, in base alle ultime indiscrezioni che arrivano da Roma. Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa, ma che dovrebbe passare in arancione con un indice Rt inferiore a 1.25. “Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione, cio significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al convegno organizzato da Fratelli d’Italia ‘Riapri Italia’.

Tuttavia, ci sono regioni come Abruzzo, Basilicata, Lazio, Marche, Molise, Umbria e Trentino Alto Adige che avrebbero già parametri da fascia gialla. Ma il decreto in vigore fino al 30 aprile ha confermato la sospensione di tali fasce.

Intanto nel periodo 17 – 30 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 (range 0,82- 1,01), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno. In calo anche il valore dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che arriva a 185 rispetto al 232 della scorsa settimana. E nella prima settimana di aprile la situazione è migliorata ulteriormente: con ogni probabilità, le Regioni che ancora oggi sono in bilico come Calabria, ma anche Campania, Puglia e Valle d’Aosta, diventeranno in ogni caso arancioni se non da martedì 13, nella peggiore delle ipotesi da martedì 20 aprile, perchè la situazione sta migliorando ovunque. L’Italia, quindi, tornerà presto tutta in arancione e in caso di emendamenti sulle zone gialle, entro fine mese potrebbero esserci già le prime aperture più significative.