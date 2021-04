Un’immagine mai vista prima: il drone-elicottero Ingenuity fotografa il rover Perseverance dall’alto su Marte

Ingenuity, drone-elicottero della NASA, ha immortalato qualcosa che non avevamo mai visto prima: il rover Perseverance visto dall’alto della superficie di Marte. Lo scatto è del 25 aprile e fornisce una vista senza precedenti di un esploratore robotico sulla superficie di un altro pianeta. “Oh hey, sono lì! Non ho mai pensato di essere il soggetto di un altro fotografo su Marte. Grande scatto del team #MarsHelicopter”, si legge sull’account Twitter ufficiale del rover della NASA.

Il lander Pathfinder della NASA ha fotografato il primo rover di sempre su Marte, Sojourner, nel 1997, ma entrambi i robot erano fermi sulla superficie del pianeta.

Il drone-elicottero da 1,8kg era a circa 85 metri da Perseverance quando ha scattato la foto, volando ad un’altitudine di circa 5 metri. Questo traguardo è stato raggiunto durante il 3° volo di Ingenuity, che proprio oggi tenterà il 4° volo sul Pianeta Rosso.

Ingenuity è una dimostrazione tecnologica progettata per mostrare che è possibile l’esplorazione aerea su Marte. Il drone-elicottero non trasporta strumenti scientifici ma sta aprendo la strada ai futuri elicotteri su Marte che potrebbero raccogliere molti dati e contribuire anche a cercare i rover e i futuri pionieri di Marte.

Perseverance e Ingenuity sono arrivati insieme su Marte il 18 febbraio scorso. L’elicottero è stato rilasciato dalla pancia del rover 6 settimane dopo l’atterraggio, eseguendo il suo primo volo il 19 aprile, quando ha compiuto il primo volo controllato mai realizzato di un velivolo in un mondo diverso dalla Terra.

Se il 4° volo avrà successo, il team di Ingenuity intende preparare il 5°. La finestra di volo si chiuderà ad inizio maggio e non ci saranno estensioni: Perseverance, che documenta e supporta il lavoro di Ingenuity in queste settimane, dovrà iniziare a concentrarsi sulla propria missione di raccolta di campioni e ricerca di segni di vita sul Pianeta Rosso. Nel 5° e ultimo volo di Ingenuity, MiMi Aung, del Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha dichiarato che vorrebbe che il drone-elicottero viaggiasse per circa 600 metri.