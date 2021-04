Il Meteo per oggi in Italia: ancora maltempo al Centro/Nord, sempre più caldo al Sud

Via via, nel corso della settimana, vanno sempre più esasperandosi le condizioni del tempo, ma su due binari diversi tra Centro Nord e Sud Italia. Sul primo settore, infatti, come da previsioni meteo, insistono correnti instabili occidentali con nubi diffuse e piogge che a fasi alterne interessano le varie regioni e su diverse aree anche di buona consistenza; sulle aree meridionali, invece, continua una crescente interferenza dell’anticiclone nordafricano che continua a portare prevalente stabilità e con caldo in aumento. Va detto, però, che per oggi e per i prossimi giorni, anche sulle regioni meridionali potrebbero transitare più nubi, ogni tanto, proprio perché non molto distante, appena più a Nord, è in azione il reflusso instabile occidentale, tuttavia le umidità in penetrazione verso il Sud saranno mediamente innocue, in buona parte senza precipitazioni associate, salvo temporaneamente qualcuna più efficace, essenzialmente sulla Campania. Ma soffermiamoci, in questa sede, al tempo della giornata odierna, giovedì 29 aprile.

In mattinata, previsioni meteo per nucleo instabile più intenso sulla Sardegna, con piogge e rovesci soprattutto sulla parte centro-settentrionale dell’isola, poi in evoluzione verso il medio Tirreno e le regioni centrali. Locali piogge anche verso la Campania occidentale, specie Napoletano, qui anche con locali temporali, localmente su Ovest e Sud Casertano, e qualche rovescio sparso e più debole verso le aree interne centro-settentrionali. Piogge e rovesci verso il Lazio, localmente anche moderate o forti nel corso della mattinata e verso le ore centrali, e qualche pioggia o rovescio a carattere più localizzato sul Veneto, su alta Toscana, su alto Piemonte, alta Lombardia, piogge in intensificazione dalla Francia verso Ovest Alpi e Ovest Piemonte. Nel corso della giornata, tendenza a peggioramento del tempo un po’ su tutto il Nord con piogge e rovesci diffusi, anche temporali sulla Liguria di Levante, su alta Toscana, localmente su Ovest Emilia, sul Centro Nord Piemonte, ma fenomeni anche forti su Centro Nord Lombardia, specie su area Rho, Monza, Nord Milanese e su Bergamasco. Addensamenti, rovesci sparsi e ancora qualche temporale fra Nord Sardegna e le regioni centrali, specie appenniniche, tempo migliore al Sud e migliora anche sulla Campania, salvo addensamenti sulla Puglia settentrionale e sui settori appenninici meridionali. In serata, condizioni di maltempo sul Centro Nord della Lombardia, ancora soprattutto tra Milanese, Monza area bergamasca e poi rovesci diffusi su tutti i settori alpini e prealpini centro-orientali, sul Centro Nord Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Rovesci tra Liguria centro-orientale e l’alta Toscana, occasionali tra il Sud della Toscana e l’ovest Umbria, Nord Lazio, tempo migliore altrove. Da evidenziare, per la giornata odierna, previsioni meteo per aumento termico ancora sulle regioni meridionali con punte massime che potranno portarsi fino a +28/+29° tra Calabria e Sicilia, tra +24 e +27° in pianura sul resto del Sud. Temperature mediamente stazionarie altrove, ma ugualmente miti e sopra norma al Centro, più nella norma al Nord.

