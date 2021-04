Il Meteo di oggi in Italia: ancora piogge e temporali al Centro/Nord, sempre più caldo al Sud

Le condizioni del tempo in Italia continuano a essere contraddistinte da una circolazione instabile occidentale, che interessa soprattutto il Centro Nord, e da una moderata alta pressione che, invece, lambisce, dal Nord Africa, le regioni meridionali. Le previsioni meteo per la giornata odierna computano più nubi e piogge al Centro Nord, in particolare sulle regioni centrali, nuvolosità, invece, più marginali sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori, dove pure sconfinano corpi golosi, ma senza effetti degni di nota o soltanto qualche piovasco localizzato in forma occasionale. Il fulcro dell’instabilità riguarderà, però, le regioni centrali. Infatti, nel flusso instabile da Ovest, si è innescato un moderato minimo depressionaria in azione in prossimità dell’alto Tirreno, il quale incentiverà lo sviluppo di nubi verticali e anche la fenomenologia proprio verso le regioni del Centro.

Già in queste ore mattutine, sono in azione fronti instabili, in particolare tra la Toscana centro meridionale e il Lazio, Grossetano interno, Senese, Viterbese, anche verso l’area romana centro settentrionale, con rovesci diffusi e anche temporali di una certa consistenza. Molte nubi con piogge e rovesci diffusi anche tra Umbria e Marche, localmente in Abruzzo e altre nubi, con addensamenti e qualche debole pioggia su Ovest Piemonte. Benché in un contesto più anticiclonico, infiltrazione di umidità riguardano localmente anche le regioni meridionali, con occasionali addensamenti fra la Lucania occidentale e la Puglia centrale, Tarantino, anche qui con qualche isolata, debole pioggia. Per il corso della giornata e fino alla sera, continueranno a essere i settori centrali, soprattutto appenninici, fra Toscana, Umbria, Lazio, anche Abruzzo, Marche, a essere maggiormente interessati da rovesci e locali temporali; previsioni meteo per addensamenti e locali rovesci, però, anche per i settori alpini, soprattutto centro-occidentali, localmente verso le aree pianeggianti piemontesi vicine ai rilievi. Locali infiltrazioni umide potranno continuare a interessare anche parte dei settori meridionali, soprattutto della Campania settentrionale, della Puglia centro-settentrionale, localmente il Salento, ma qui con scarsi fenomeni o soltanto qualche breve piovasco o scroscio di pioggia occasionale. In serata, previsioni meteo ancora per rovesci sulla Toscana e in intensificazione su Alpi e Prealpi, soprattutto centro-occidentali, localmente anche verso le pianure centro-settentrionali lombarde e su quelle piemontesi. Tempo migliore sul resto del paese.

Le temperature sono previste più o meno stazionarie, con valori intorno ai +15° sulle pianure del Nord, tra +16° e +21°C al Centro, +17/+23° al Sud, qui con punte che potrebbero sforare anche verso i +25/+27°C, specie sulla Sicilia, localmente in Calabria.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: