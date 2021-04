Il Meteo in Alto Adige: ad aprile clima fresco e asciutto, maggio all’insegna della variabilità

In Alto Adige frequenti correnti polari da nord hanno caratterizzato il mese di aprile che oggi volge al termine. In tutto il territorio provinciale si sono registrate temperature fino a due gradi in meno rispetto alla media degli ultimi 30 anni. Per i meteorologi dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia provinciale per la Protezione civile quello di aprile 2021 entra così negli annali meteo come mese relativamente fresco e asciutto.

Temperature e precipitazioni

La temperatura più elevata è stata rilevata all’inizio del mese, il 1° aprile, con 27,4 gradi in Val d’Adige. In alta Val Pusteria, invece, si è registrata la temperatura più bassa il 7 aprile con –9,8 gradi. Le precipitazioni sono state esigue su tutto il territorio altoatesino con eventi piovosi solo verso fine mese, tanto che, analogamente al mese di marzo, le stesse si sono attestate sotto la media.

Il meteo nei prossimi giorni

Il mese di maggio prenderà il via all’insegna della variabilità. Domani, sabato (1° maggio) preverranno le nuvole, e soprattutto nella notte tra sabato e domenica saranno probabili precipitazioni diffuse, con neve oltre i 2.000 metri di quota. Nella giornata di domenica le precipitazioni si esauriranno ed il Föhn porterà delle schiarite a livello locale. L’inizio della nuova settimana porterà tempo più stabile. Lunedì il tempo sarà soleggiato, mentre martedì sarà caratterizzato da nuvolosità. Informazioni aggiornate sul portale web della Provincia dedicato al meteo.