Il Meteo in Friuli Venezia Giulia: pericolo valanghe moderato fino a venerdì, sabato rischio marcato su Alpi e Prealpi

Pericolo valanghe ‘moderato‘ in Friuli Venezia Giulia fino a venerdi’. Secondo il bollettino regionale diffuso oggi, sabato il pericolo su Alpi e Prealpi sara’ elevato a ‘marcato‘. Nei giorni scorsi – ricorda il bollettino – ci sono state deboli e sporadiche precipitazioni sparse su tutto il territorio montano. Oltre i 1400 metri e’ nevicato e in quota si registrano dai 5 ai 15 cm di nuova neve.

Da oggi pomeriggio il pericolo valanghe e’ 2, moderato, su tutto il territorio montano. Sui pendii ripidi a tutte le esposizioni sono possibili valanghe spontanee di neve bagnata di piccole e localmente di medie dimensioni. Alle massime quote sui pendii estremi, nelle localizzazioni in ombra, in siti localizzati permane la possibilita’ di provocare piccole valanghe di neve ventata asciutta generalmente con un forte sovraccarico.

Sabato sono previsti ancora nuvolosita’ variabile, possibili piogge sparse e qualche rovescio temporalesco e temperature in ulteriore aumento. Su tutto il territorio il pericolo valanghe sara’ 3, marcato. “Condizioni sfavorevoli alle escursioni”.