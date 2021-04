Il Meteo in Italia, le temperature minime di oggi: +16°C a Palermo e Cagliari, +14°C a Roma e Genova, +13°C a Napoli e Milano

Temperature in aumento su gran parte d’Italia, in una fine del mese di aprile che traghetta il Paese verso una sorta di “estate anticipata” dopo il prolungato colpo di coda dell’inverno che per settimane ha mantenuto la colonnina di mercurio sotto le medie del periodo.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 29 Aprile 2021, in alcune località italiane: