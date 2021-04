Meteo estremo in Cina, da +27°C all’inverno: forti piogge e una violenta tempesta di grandine allagano la città di Wenshan [VIDEO]

Una città nella Cina sudoccidentale sembrava essere stata spostata dal suo posto vicino al confine con il Vietnam all’Oceano Artico dopo essere stata bombardata da una violentissima tempesta di grandine che ha trasformato le strade in fiumi di ghiaccio. La temperatura aveva raggiunto +27°C mercoledì 28 aprile a Wenshan, ma il meteo estremo ha fatto ripiombare parti della città come in inverno.

20-30mm di pioggia sono stati comuni nella parte meridionale della provincia di Yunnan, con quantitativi cumulati totali più alti in montagna. Queste piogge, combinate con il deflusso dai terreni scoscesi, hanno provocato inondazioni che hanno allagato le strade della città. In alcune località, l’acqua ha raggiunto anche 1 metro di altezza.

Le immagini che arrivano dalla città sommersa mostrano gli automobilisti che cercano di attraversare l’acqua, creando grandi onde di grandine (vedi video in fondo all’articolo). I vigili del fuoco si sono spostati in città tramite imbarcazioni per salvare gli automobilisti bloccati nelle strade e i cittadini bloccati all’interno delle loro abitazioni.

Inoltre, nelle aree non interessate dalle inondazioni, sono stati registrati accumuli di grandine anche di oltre 10cm. Mentre alcune auto sono state sommerse dall’acqua, altre sono state estratte dagli accumuli di grandine.