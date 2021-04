Incendi in Toscana: bosco in fiamme nel Massese, visibile da tutta la Versilia

Vasto incendio boschivo in Toscana: il rogo si sta sviluppando in una zona impervia in località Foce di Navola, in provincia di Massa Carrara, ed è visibile da tutta la Versilia.

Squadre dell’Unione dei comuni della Lunigiana e del volontariato antincendi boschivi si stanno recando, a piedi, sul posto.

Operativi anche due elicotteri del sistema regionale antincendi che stanno contenendo l’espansione delle fiamme. In zona non sono presenti abitazioni.