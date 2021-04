Incendi Liguria, vasto rogo ad Arenzano: il vento continua ad alimentare le fiamme [FOTO]

Da ieri notte, elicotteri e canadair stanno tentando di domare le fiamme di un vasto incendio sulle alture di Arenzano. Il rogo continua a tenere impegnate le squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco di Genova. Il vento a 40 nodi non aiuta le operazioni di spegnimento con il fuoco che continua a devastare le colline del Ponente genovese (vedi le foto della gallery scorrevole in alto).

Un incendio sta tenendo impegnati i Vigili del Fuoco anche in Piemonte, per la precisione nei boschi della Chiusa di San Michele, in Valle di Susa, a sinistra del Rio Pracchio. Sul posto anche le unita’ forestali dei carabinieri, i volontari Aib e un elicottero dell’antincendio boschivo regionale.