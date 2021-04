Incendio sulla Table Mountain in Sudafrica: le fiamme divorano l’Università di Città del Capo, evacuato il National Park [FOTO e VIDEO]

Un incendio e’ scoppiato sulla Table Mountain, la cima che ospita un importante parco naturale e che domina Citta’ del Capo nell’estremo sud del Sudafrica. L’incendio ha parzialmente distrutto il ristorante accanto a un monumento al colono britannico Cecil Rhodes e ha inghiottito diversi edifici della sottostante Universita’ di Citta’ del Capo (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Centinaia di studenti hanno lasciato le loro residenze a piedi per sfuggire alle fiamme.

Il Table Mountain National Park, che comprende gran parte delle aree non edificate della citta’, ha lanciato un appello in mattinata, soprattutto sui social media, per gli escursionisti di evacuare immediatamente la zona e per tutti coloro che hanno auto parcheggiate nelle vicinanze di portarle altrove.