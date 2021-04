Incidente a Roma: 47enne cade col deltaplano a Valmontone, elitrasportato al San Camillo

Incidente ieri a Valmontone, in località Cacciata: un 47enne ha perso il controllo del suo deltaplano a motore, in fase di atterraggio, schiantandosi al suolo. L’uomo, di Frosinone, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma, ma non è in pericolo di vita: rimasto sempre cosciente, si sarebbe rotto una gamba nell’impatto col terreno.

Sul posto i carabinieri di Artena, Valmontone e Colleferro.