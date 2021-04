Influenza: da ottobre quasi 2,4 milioni di casi, 5 milioni in meno dell’anno scorso

Nella settimana dal 12 al 18 aprile 2021, i casi stimati di sindrome simil influenzale sono stati circa 55mila, per un totale di circa 2.396.000 casi a partire da ottobre scorso: il dato emerge dal nuovo bollettino sulla sorveglianza delle sindromi influenzali InfluNet, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. Va sottolineato che un anno fa l’epidemia influenzale arrivava al termine, dopo aver contagiato oltre 7,5 milioni di persone nel nostro Paese, 5 milioni in più di quelli rilevati nella stagione in corso. L’incidenza, che quest’anno non ha mai raggiunto la soglia epidemica, nella 15ª settimana del 2021 era di 0,9 casi per mille assistiti.

In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale.