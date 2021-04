Ingenuity pronto per un altro epico volo su Marte: oggi il drone-elicottero andrà ancora più in alto

Il Mars Helicopter della NASA, Ingenuity, è pronto per un altro epico volo sul Pianeta Rosso.

Ingenuity, arrivato su Marte con il rover Perseverance il 18 febbraio, ha fatto la storia lunedì 19 aprile con il primo volo a motore su un altro mondo, ed oggi tenterà il suo secondo volo alle 11:30 ora italiana: lo ha confermato MiMi Aung, project manager di Ingenuity presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

“Stavolta faremo le cose un po’ più in grande“, ha spiegato Aung. Mentre il volo di lunedì ha fatto librare Ingenuity a 3 metri d’altezza sopra la superficie del Pianeta Rosso, il volo di oggi vedrà Ingenuity andare un po’ più in alto, a 5 metri, ha precisato Aung.

Ingenuity si inclinerà leggermente e si muoverà lateralmente per 2 metri, si librerà sul posto e si girerà alcune volte in modo che la sua telecamera a colori possa scattare alcune immagini prima di tornare al suo “aeroporto marziano” per l’atterraggio.

Secondo Aung, le immagini del secondo volo di Ingenuity dovrebbero iniziare ad arrivare approssimativamente alle 15:21 ora italiana.

“Le immagini del primo volo catturate da Perseverance con Navcam e Mastcam-Z dal suo punto di osservazione a circa 64 metri di distanza, dal ‘Van Zyl Overlook’ erano spettacolari“, ha affermato Aung. “Ci aspettiamo immagini più fenomenali in questo secondo test di volo“.

La NASA non ha ancora annunciato alcun webcast in diretta per rivelare le immagini del secondo volo di Ingenuity, come invece aveva fatto lunedì con il primo volo.

Dopo il volo odierno, Aung ei suoi colleghi hanno in programma di pilotare il drone-elicottero almeno altre 3 volte nelle prossime 2 settimane, con ogni volo che diventa più complesso e ambizioso.

Ingenuity fa tutto in modo autonomo: a causa del ritardo del segnale tra la Terra e Marte, i membri del team di Ingenuity non possono controllare l’elicottero in tempo reale, tutte le sue manovre devono essere programmate in anticipo.

La NASA ha trasmesso mercoledì sera (ora locale) al rover Perseverance i comandi per il volo di oggi di Ingenuity.