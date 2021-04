Inondazioni, frane e case spazzate via: continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime tra Indonesia e Timor Est [FOTO]

E’ salito ad almeno 160 morti e decine di dispersi il bilancio delle inondazioni e delle frane generate dal ciclone tropicale Seroja in Indonesia e Timor Est (rispettivamente 133 e 27): lo ha reso noto il Centro indonesiano per la gestione dei disastri.

Centinaia di persone sono fuggite da case sommerse dall’acqua, alcune delle quali sono state spazzate via dalle inondazioni improvvise. Centinaia di persone sono state coinvolte nelle operazioni di soccorso, ostacolate da interruzioni di corrente e strade bloccate.

È atteso che il ciclone tropicale che ha causato i danni continui a colpire i Paesi del sudest asiatico per giorni, prima di spostarsi a sud verso l’Australia.

Le ondate di maltempo stagionali causano frequenti frane e inondazioni e uccidono dozzine di persone ogni anno in Indonesia, una catena di 17mila isole dove milioni di persone vivono in zone montuose o vicino a fertili pianure alluvionali. A gennaio, 40 persone sono morte in 2 smottamenti nella provincia di West Java.