Inondazioni in Indonesia: si aggrava il bilancio delle vittime, migliaia di sfollati [FOTO]

Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti a Timor orientale e nell’isola di Flores, in Indonesia, dove la maggioranza della popolazione è cattolica, poche ore prima dell’inizio delle celebrazioni pasquali. Strade e ponti sono rimasti distrutti e decine di case sono state sommerse dal fango. Il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni e dagli smottamenti è salito a 87. Le autorità indonesiane hanno sottolineato che finora nel Paese si contano 66 morti, mentre un funzionario del Timor orientale ha detto che nel piccolo stato insulare le vittime sono 21. Centinaia di persone sono fuggite dalle case sommerse, alcune delle quali sono state portate via dalle acque alluvionali (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Vi sono anche alcune decine di dispersi, precisano le autorità locali. Gli sforzi di soccorso sono stati ostacolati da interruzioni di corrente, strade bloccate coperte di fango e detriti. Sono migliaia gli sfollati in cerca di un rifugio. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni sull’intera portata delle vittime e dei danni nelle aree colpite.