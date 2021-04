Intesa Sp: Gros-Pietro, ‘Fondo Beneficenza c’è per sfide pandemia’

Milano, 13 apr. (Adnkronos) – “Dal 2016 abbiamo istituito un regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del fondo di beneficenza e l’anno scorso abbiamo distribuito 16 milioni di euro, che sono una piccola parte di quello che Intesa SanPaolo fa per scopi sociali. Questa piccola parte è destinata a interventi di piccole dimensioni, complementari”. Lo ha spiegato il presidente di Intesa SanPaolo, Gian Maria Gros-Pietro, durante la presentazione della linee guida del Fondo di beneficenza. “L’anno scorso, il Fondo ha affrontato una situazione difficile e imprevista per l’esplodere della pandemia. La pandemia ha aggravato la situazione delle famiglie, ha messo in difficoltà i ragazzi e le donne. Nei confronti di tutte queste difficoltà e davanti a queste sfide il Fondo di beneficenza è presente e quello di Intesa SanPaolo per il sociale è un modello”.