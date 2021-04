Islanda, l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall continua: si apre una quarta fessura, le spettacolari immagini dall’alto [FOTO e VIDEO]

L’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, in Islanda, continua da oltre 3 settimane. L’Istituto Meteorologico Islandese (IMO) ha reso noto che il 9 aprile si è aperta una quarta fessura eruttiva intorno al sito dell’eruzione. Posizionata tra il secondo e il terzo sito eruttivo, la nuova fessura ha iniziato ad eruttare un altro flusso di lava basaltica. Le misurazioni preliminari indicano che il tasso del flusso di lava probabilmente aumenterà. Tutti i flussi di lava viaggiano verso le valli di Geldingadalir e Meradalir.

Con l’apertura di nuove fessure, le emissioni di anidride solforosa (SO2) dai flussi di lava e dai coni sono aumentate e hanno causato un pesante inquinamento da gas rilevato intorno ai siti dell’eruzione. Gli scienziati avvisano le persone sul fatto che nuove fessure potrebbero aprirsi con poco preavviso nei prossimi giorni o nelle prossime settimane e che per questo, potrebbero rappresentare un grande pericolo. La mappa presente nella gallery scorrevole in alto, insieme alle spettacolari immagini dell’eruzione in corso, mostra un’area di pericolo (linea rossa) in cui potrebbero iniziare improvvisamente nuovi flussi di lava. Questo indica che il flusso di magma si trova ad un livello superficiale e spinge verso la superficie.

Nei video seguenti, è possibile vedere l’eruzione dall’alto, grazie alle straordinarie immagini dei fotografi Brian Emfinger e Arna Kristjansson: si vede il campo di lava dall’alto e il rosso della lava contrastare con il bianco della neve caduta tutto intorno.