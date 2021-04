Islanda, un fiume di lava del vulcano Fagradalsfjall “straripa”: gli ultimi aggiornamenti sull’eruzione [FOTO e VIDEO]

L’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, nella Penisola di Reykjanes, nell’Islanda sudoccidentale, prosegue da oltre un mese. Iniziata il 19 marzo, ci si chiede quanto a lungo durerà. In diverse occasioni, si sono formate nuove fessure eruttive e negli ultimi giorni, l’attività vulcanica al cratere più settentrionale è diminuita, ma il cratere è ancora attivo.

“Non è chiaro cosa questo significhi per il prosieguo dell’eruzione”, dice Sara Barsotti, coordinatrice dei pericoli vulcanici presso l’Istituto Meteorologico Islandese (IMO), sottolineando che il calo dell’eruzione al cratere settentrionale non significa che l’eruzione si stia calmando. Per esempio, afferma l’esperta, il flusso di lava non è diminuito negli ultimi giorni.

Un riepilogo dell’Istituto di scienze terrestri dell’Università d’Islanda evidenzia che il flusso di lava medio per i primi 30 giorni dell’eruzione è stato di 5,6m³/s. Rispetto alla maggior parte delle altre eruzioni islandesi, il flusso è notevolmente basso e relativamente stabile. Le misurazioni ora mostrano che c’è stato un certo aumento nelle ultime 1-2 settimane. Il flusso medio per i primi 17 giorni è stato di 4,5-5m³/s, ma nelle ultime due settimane è vicino ai 7m³/s.

In concomitanza con l’apertura di ulteriori fratture, la potenza dell’eruzione è aumentata, l’area di lava ha raggiunto gli 0,9km² e il volume totale è ora di oltre 14 milioni di metri cubi di lava eruttata.

